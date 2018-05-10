Тело мужчины с пробитой головой обнаружили на севере Москвы

«Вечером девятого мая 2018 года рядом с проезжей частью автомобильной эстакады, расположенной вблизи Библиотечного проезда в городе Москве, обнаружено тело неустановленного мужчины, на вид 25-30 лет, с ушибленной раной в области затылка. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство», — сказала Иванова.

По ее словам, по данному факту следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовали проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.