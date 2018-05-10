Тело мужчины с пробитой головой обнаружили на севере Москвы 

Труп мужчины на вид 25-30 лет с раной в области затылка нашли на проезжей части на севере Москвы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
«Вечером девятого мая 2018 года рядом с проезжей частью автомобильной эстакады, расположенной вблизи Библиотечного проезда в городе Москве, обнаружено тело неустановленного мужчины, на вид 25-30 лет, с ушибленной раной в области затылка. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство», — сказала Иванова.
По ее словам, по данному факту следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовали проведение доследственной проверки.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.