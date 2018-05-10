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Заменят трамвайные пути и ливневку: улицу Уральскую в Перми отремонтируют к сентябрю 2018 года
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Заменят трамвайные пути и ливневку: улицу Уральскую в Перми отремонтируют к сентябрю 2018 года 

59.ru 50 минут назад
Фото: 59.ru
МКУ «Пермблагоустройство» ищет подрядчика для реконструкции улицы Уральской от Цирка до улицы Розалии Землячки. Работы стоимостью 306 миллионов рублей планируют завершить к сентябрю 2018 года.
В этом году в Перми продолжится реконструкция Северной дамбы и улицы Уральской. Капитальный ремонт Уральской начнется с перекрестка у Цирка и завершится возле пересечения с улицей Розалии Землячки.
Согласно данным с сайта госзакупок, капитальный ремонт улицы включает в себя переустройство подземных коммуникаций: линий связи, водопровода и тепловых сетей, устройство ливневой канализации. Подрядчику предстоит уложить новые трамвайные пути, заменить опоры контактной сети электротранспорта и уличного освещения.
Кроме того, на улице Уральской обустроят тротуары, парковочные карманы и остановки общественного транспорта, а также уложат новый асфальт на дороге, нанесут новую разметку.
— Общая площадь ремонта на этом объекте, с учетом отремонтированных трамвайных путей на Северной дамбе, составит порядка 15 тысяч квадратных метров, — ранее сообщали в пермской мэрии.
О том, будет ли перекрываться движение автомобильного и общественного транспорта на время ремонта улицы, в администрации Перми оперативно уточнить не смогли. Скорее всего, движение трамваев на период выполнения работ по улице Уральской будет приостановлено.
Стоимость работ по реконструкции улицы Уральской составляет 306 миллионов рублей. Выбрать подрядчика «Пермблагоустройство» планирует 8 июня. Капитальный ремонт должен завершиться к сентябрю.
В прошлом году в Перми проходила реконструкция Северной дамбы. Капитальный ремонт начался 17 июня и продолжался до осени. В этом году работы на дамбе должны быть завершены полностью.
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