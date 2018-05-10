Особенности и практику международных перевозок региональных компаний обсудили в Нижегородской области

Одним из конкурентных преимуществ Нижегородской области является выгодное географическое положение в центре восточноевропейской равнины на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Для успешного использования этого преимущества необходимы отлаженная инфраструктура и современный парк транспортных средств.

Как решаются эти проблемы, обсудили на конференции «Нижегородский регион на карте международных грузоперевозок России », которая прошла в Торгово-промышленной палате

Логистика — в приоритете

Заместитель генерального директора ТПП Нижегородской области Александр Цапин , открывая конференцию, напомнил, что за последние годы многое было сделано в сфере грузоперевозок, но теперь предстоит предпринять ещё больше усилий, в том числе в области законотворчества и нормативного регулирования.

По мнению заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Ермолаев, основными задачами развития дорожной отрасли является формирование сбалансированной транспортной инфраструктуры, обеспечение её безопасности, доступности и качества. Для решения этих задач в регионе с 2014 года реализуется государственная программа «Развитие транспортной системы в Нижегородской области». Государственная программа 2017 года включала в себя 6 программ, на реализацию которых были направлены средства из всех источников финансирования (общая сумма составила 21,5 миллиарда рублей). Две трети, 14,6 миллиардов, пришлись на подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них» и «Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области» (строительство, реконструкция и проектирование автодорог).

В 2018 году предстоит завершить строительство дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу. Еще одним важным объектом этого года станет автодорога Кременки Саров , которая свяжет город атомщиков с областным центром кратчайшим маршрутом.

— Формирование единой дорожной сети региона, круглогодично доступной для региона, и комплексный подход к развитию транспортно-логистической инфраструктуры является приоритетом деятельности правительства Нижегородской области, — заключил Андрей Ермолаев

Свое возить самим

Выступление председателя комитета по транспорту и экспедированию ТПП НО, руководителя филиала АСМАП по ПФО Анатолия Добродия было посвящено состоянию рынка международных автомобильных перевозок в Поволжье. Он отметил две тенденции: существенный рост перевозок по импорту и по экспорту и опережающие темпы роста импорта по сравнению с экспортом. Так, экспорт в прошлом году вырос на 12,9%, а импорт — на 16,5%. Причем, иностранные и российские перевозчики занимают примерно одинаковую долю отечественного рынка.

Одна из проблем округа, указал Добродий, недостаток автомобилей высокого экологического класса. Так, в ПФО на подвижной состав 5 класса приходится 45,6% машин, а в Центральном федеральном округе — 70%.

Также он сообщил, что за последние годы в округе сформировалось два крупных грузообразующих центра: Татарстан — 25% и Нижегородская область — 23%. Правда, только четверть своих грузов нижегородцы возят сами, остальное приходится на перевозчиков из других регионов. Он призвал власти активнее способствовать развитию регионального парка автоперевозчиков. Это приведет к росту количества рабочих мест, налогооблагаемой базы.

Платон — друг автоперевозчика

Руководитель Приволжского обособленного подразделения ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» Наталья Соболева рассказала о том, какое влияние государственная система «Платон» оказывает на состояние дорожного хозяйства, развитие инфраструктуры. Если при введении системы скептики уверяли, что это новшество приведет к смерти бизнеса, затуханию рынка автоперевозок, то теперь ясно, что эффект получился обратным. На средства, полученные в Дорожный фонд от реализации проекта, в 40 городах и субъектах федерации проведен неотложный ремонт 1 700 км проблемных дорог, а в 19 регионах — софинансирование строительства и реконструкции 31 моста и путепровода. Кстати, самый большой трансферт, перечисленный из Дорожного фонда, 3,6 миллиарда рублей, был выделен на строительство нового Борского моста в Нижегородской области.

Причем, подчеркнула Наталья Соболева, система «Платон» — не только инструмент взимания платежей. Ее инфраструктура — основа цифровизации рынка автоперевозок. Она включает 481 рамку контроля, установленную на российских дорогах, 100 автомобилей мобильного контроля, 138 центров обслуживания пользователей, 500 терминалов самообслуживания, 180 тысяч терминалов агентской сети. Все это позволяет получать информацию о загруженности федеральных трасс, интенсивности использования транспортных средств, их максимальной скорости, грузоподъемности и многом другом.