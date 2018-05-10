США используют торговые ограничения против России, Китая и Индии для раскола БРИКС

Очередное торговое противостояние США , на этот раз с Индией , можно рассматривать в контексте попытки Вашингтона расколоть и расшатать БРИКС , предполагает старший научный сотрудник Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин.

Давление США на Индию

Россией. Минсельхоз США подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Индию, в которой обвиняет ее в значительном занижении сведений о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу. В Вашингтоне ожидают, что «торговые партнеры будут соблюдать требования, на которые они согласились, присоединившись к ВТО». Чуть ранее противоречия в торговой политике у США усилились с Китаем

«Для США в данном случае первичными являются собственные экономические интересы. В случае с Индией речь идет о защите собственных интересов с одной стороны, и оказании давления на Дели с другой. Скорее всего, США предлагают Индии следовать в фарватере американской политики и проявлять меньше независимости. Каких-то реальных оснований для действий Вашингтона, как и в случае с заградительными пошлинами на сталь и алюминий, здесь не просматривается.

В то же время попытка оказать давление в действиях США прослеживается очень четко. Фактически прямым текстом говорится, что способные выполнять американские условия страны будут выведены из-под пошлин и получат более выгодные условия торговли. При этом сами США давно перестали выполнять требования по созданию благоприятных условий для всех торговых партнеров, лежащие в основе ВТО. Другими словами, мы наблюдаем очередной пример двойных стандартов», — отмечает эксперт ФБА «Экономика сегодня»

США не впервые за последнее время явно нарушают правила ВТО и нормы международной торговли. Здесь можно вспомнить и всевозможные антироссийские санкции, и отказ Трампа участвовать в Транстихоокеанском партнерстве, и заградительные пошлины на сталь и алюминий, и торговые ограничения в адрес Китая.

Расколоть и расшатать БРИКС

Как ранее предположил заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев , США сегодня готовы использовать абсолютно любые инструментарии для удержания своих позиций, хотя получить выигрыш от такой стратегии в отношениях с тем же Китаем им будет крайне сложно.

«Торговое противостояние США с Россией, Китаем и Индией также можно рассматривать и в контексте попытки Вашингтона расколоть и расшатать БРИКС. Может быть, это и не является основной целью, но ослабить позиции БРИКС за счет включения Индии в свою сферу влияния в Тихоокеанском регионе вполне в духе Америки. США традиционно пытается использовать противоречия, следуя старому принципу «разделяй и властвуй», — продолжает Николай Трошин.

И хотя в последнее время вес ВТО в мировой торговле продолжает снижаться, в том числе из-за действий США, попытка решить торговые споры за пределами этой организации ведет к хаосу. А в ВТО выиграть то или иное судебно разбирательство тому же американскому Минсельхозу будет не так просто.

«ВТО изначально создавалась как система многосторонней торговли, причем в отличии от МВФ Всемирного банка она базировалась на принципиально иных основах. Здесь США и вообще ни одна из стран не имеют решающего голоса. Такая структура может быть как преимуществом, так и недостатком, потому что договориться по ряду вопросов очень сложно.

В то же время ни Индия, ни Китай пока не заявляют о том, что ВТО как многосторонний институт согласования внешней торговли себя исчерпал. На мой взгляд, лучшим вариантом решения сложившихся торговых проблем представляется дальнейшее развитие ВТО как ключевой структуры международной торговли», — резюмирует эксперт РИСИ.