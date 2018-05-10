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США используют торговые ограничения против Индии, Китая и России для раскола БРИКС, считает экономист
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США используют торговые ограничения против Индии, Китая и России для раскола БРИКС, считает экономист 

Парламентская газета 19 минут назад
Фото: Парламентская газета
Противоречия в торговой политике США и Индии можно рассматривать как попытку Вашингтона ослабить и расколоть БРИКС, заявил «Экономике сегодня» старший научный сотрудник Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин.
Министерство сельского хозяйства США подало жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Индию, в которой обвинило Дели в занижении сведений о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу. Вашингтон рассчитывает, что «торговые партнёры будут соблюдать требования, на которые они согласились, присоединившись к ВТО». Ранее у США возникли противоречия в торговой политике с Китаем и Россией.
Трошин считает, что в случае с Индией США, с одной стороны, стремятся защитить свои интересы, а с другой — пытаются оказать давление на Дели и предлагают следовать в фарватере американской политики, проявляя меньше независимости.
«Торговое противостояние США с Россией, Китаем и Индией также можно рассматривать и в контексте попытки Вашингтона расколоть и расшатать БРИКС», — считает экономист.
По его мнению, возможно, ослабление БРИКС за счёт включения Индии в свою сферу влияния в Тихоокеанском регионе не является основной целью Вашингтона, однако это волне в духе американской политики.
«США традиционно пытается использовать противоречия, следуя старому принципу «разделяй и властвуй», — пояснил эксперт.
Несмотря на то что в последнее время вес ВТО в мировой торговле снижается, в том числе из-за действий Вашингтона, попытка решить торговые споры за пределами этой организации ведёт к хаосу. При этом выиграть судебное разбирательство во Всемирной торговой организации американскому минсельхозу будет непросто.
Он пояснил, что ВТО, в отличие от Международного валютного фонда (МВФ) или Всемирного банка, базируется на иных основах — в этой организации ни одна из стран не имеет решающего голоса. С одной стороны, такая структура даёт некоторые преимущества, с другой — осложняет договорной процесс по ряду вопросов.
«В то же время ни Индия, ни Китай пока не заявляют о том, что ВТО как многосторонний институт согласования внешней торговли себя исчерпал», — отметил Трошин. В заключение экономист добавил, что, по его мнению, лучшим вариантом решения сложившихся торговых проблем будет дальнейшее развитие ВТО как ключевой структуры международной торговли.
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