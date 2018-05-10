Во Владикавказе управляющую компанию наказали за сырость в доме

Жильцы одной из многоэтажек Владикавказа пожаловались на УК «Эра» за сырость в подъезде. В квартирах осыпалась штукатурка и отклеивались обои. «Центр гигиены и эпидемиологии» республики провёл прокурорскую проверку и обнаружил, что уровень влажности действительно превышает нормальный на 10%.

Руководителя управляющей компании оштрафовали, а нарушения предписали устранить незамедлительно. Прокуратура Владикавказа проконтролирует дальнейшую работу управляющей компании.