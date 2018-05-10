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Во Владикавказе управляющую компанию наказали за сырость в доме
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Во Владикавказе управляющую компанию наказали за сырость в доме 

АиФ Ставрополье 51 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Руководителя управляющей компании во Владикавказе привлекли к административной ответственности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
Жильцы одной из многоэтажек Владикавказа пожаловались на УК «Эра» за сырость в подъезде. В квартирах осыпалась штукатурка и отклеивались обои. «Центр гигиены и эпидемиологии» республики провёл прокурорскую проверку и обнаружил, что уровень влажности действительно превышает нормальный на 10%.
Руководителя управляющей компании оштрафовали, а нарушения предписали устранить незамедлительно. Прокуратура Владикавказа проконтролирует дальнейшую работу управляющей компании.
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