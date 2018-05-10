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Каково жить с маленьким ребёнком, нарисовали в забавных комиксах
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Каково жить с маленьким ребёнком, нарисовали в забавных комиксах 

Ридус 49 минут назад
Французский иллюстратор Кара Вестерн (Kara Western) не так давно родила ребёнка, и это счастливое событие полностью изменило её жизнь. Все свои мысли, эмоции и переживания по этому поводу молодая мама решила перенести на бумагу. Так получился целая серия смешных и милых рисунков о воспитании детей, которые она выкладывает в Instagram. Давайте посмотрим!
Совместный сон с младенцем нельзя назвать спокойным Занятия спортом тоже обрастают трудностями Однако спорт просто необходим для того, чтобы носить ребёнка на себе неопределённое количество времени В доме будет изрисовано всё, до чего ребёнок сможет дотянуться Душ скорее всего тоже придётся принимать вместе И смотреть фильмы, которые не предназначены для детских глаз Малыш обязательно захочет помочь маме на кухне И поиграть с папиными инструментами Визиты к врачу, вероятно, напугают вас обоих И тогда потребуются крепкие мамины объятия Впрочем, маминым вниманием ребёнок захочет владеть безраздельно Спа-процедуры лучше делать на дому Саморазвитием тоже придётся заняться дома. Например, итальянский язык можно учить за завтраком Вы снова вспомните все сказки, которые читали вам в детстве ваши родители Попробуете себя в роли парикмахера И больше всего будете мечтать о сне и чтобы у ребёнка наконец прорезались все зубы А с личной жизнью всё будет обстоять как-то так Но в конце концов всё наладится, ведь нет на свете ничего важнее семьи
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