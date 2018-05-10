Остановочный павильон на Шереметьевской улице остеклили коммунальщики

Остановочный павильон «Метро „Марьина Роща — театр „Сатирикон“, расположенный на Шереметьевской улице, остеклен коммунальными службами. Ранее один из жителей района пожаловался на разбитое стекло павильона на портал „Наш город“.

Максима Ликсутова. Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

“Работа по остеклению павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта проведена, нарушения устранены», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. За семь лет с помощью портала было решено свыше двух миллионов проблем. (ак)