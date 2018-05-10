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В Раду внесен законопроект о национализации имущества российских компаний на Украине
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В Раду внесен законопроект о национализации имущества российских компаний на Украине 

ТАСС 50 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» (БПП), экс-министр юстиции Роман Зварыч предложил законодательно оформить право Украины национализировать имущество российских компаний, действующих в стране. Соответствующий законопроект под его авторством зарегистрирован в электронной системе парламента.
"Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций к украинским юридическим лицам, юридическим лицам, которые находятся под контролем украинского юридического лица, гражданам Украины, введение секторальных (без определения круга лиц) санкций о запрете хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили соответствующие права и интересы Украины, а также установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях", — сказано в пояснительной записке к документу.
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