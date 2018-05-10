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Студент ДГТУ придумал новый состав токопроводящих чернил
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Студент ДГТУ придумал новый состав токопроводящих чернил 

Деловое сообщество 55 минут назад
Студент 4-го курса Донского государственного технического университета Дмитрий Дредунов придумал новый усовершенствованный состав токопроводящих чернил с частицами меди диэтаноламина. Об этом сообщает пресс-служба опорного вуза.
Как рассказали в университете, металл хорошо проводит ток, пластичен и стоек к коррозии, а диэтаноламин наименее ядовитый связующий компонент. Чернила позволят сделать дешевле (в современных аналогах используется серебро) и проще производство электронных изделий, а также повысить их экологическую безопасность. Среди применений — печать элементов электроники нового поколения, производство сенсорных дисплеев, солнечных батарей, микросхем, смартфонов.
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