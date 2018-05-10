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Мобильные медицинские комплексы будут работать в Челябинске по выходным
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Мобильные медицинские комплексы будут работать в Челябинске по выходным 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска смогут пройти медицинские обследования и получить консультации специалистов по выходным на площади Революции во время работы мобильных комплексов площадки «Территория здоровья», сообщают в региональном минздраве.
12, 13, 19, 20, 26, 27 мая и 2, 3 июня горожанам предложат бесплатно сделать флюорографию, узнать свой ВИЧ-статус и уровень глюкозы в крови, измерить давление и получить от врачей рекомендации, как улучшить своё здоровье. Каждые суббота и воскресенье будут посвящены определённой тематике: на одних выходных состоится донорская акция, другие посвятят женскому здоровью, защите глаз и щитовидной железы, детскому здоровью.
«Первая «Территория здоровья» в подобном формате работала в прошлом году каждые выходные апреля. Тогда ее посетителями стали порядка 400 человек в день, а результаты обследований помогали южноуральцам определить, на что стоит обратить свое внимание, чтобы улучшить здоровье», — отмечает главный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Ольга Агеева.
Добавим, что площадка будет работать с 10 до 14 часов.
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