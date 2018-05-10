Приложение единой зарядной инфраструктуры Подмосковья вышло в App Store

Приложение единой зарядной инфраструктуры Московской области «Мосэнергосбыт Электрозарядки» появилось в магазине приложений App Store, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

Приложение создано специально для удобства владельцев электротранспорта, пользующихся зарядными станциями на территории Москвы и Московской области.

«Приложение позволяет найти ближайшую зарядку, построить маршрут до нее, посмотреть информацию о статусе станции, тарифах, типе поддерживаемых коннекторов, а также получить доступ к станции и оплатить зарядку», — говорится в сообщении.

До конца 2018 года электрозарядная сеть будет насчитывать более 100 станций стандартов Type 2 — Type 4. Так же в этом году планируется развернуть работу по установке зарядок во дворах многоквартирных домов.