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Приложение единой зарядной инфраструктуры Подмосковья вышло в App Store
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Приложение единой зарядной инфраструктуры Подмосковья вышло в App Store 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Приложение единой зарядной инфраструктуры Московской области «Мосэнергосбыт Электрозарядки» появилось в магазине приложений App Store, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.
Приложение создано специально для удобства владельцев электротранспорта, пользующихся зарядными станциями на территории Москвы и Московской области.
«Приложение позволяет найти ближайшую зарядку, построить маршрут до нее, посмотреть информацию о статусе станции, тарифах, типе поддерживаемых коннекторов, а также получить доступ к станции и оплатить зарядку», — говорится в сообщении.
До конца 2018 года электрозарядная сеть будет насчитывать более 100 станций стандартов Type 2 — Type 4. Так же в этом году планируется развернуть работу по установке зарядок во дворах многоквартирных домов.
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