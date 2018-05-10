Жесть в снукере: чемпион мира разделся, празднуя победу. А потом ушел в запой

В Шеффилде завершился чемпионат мира по снукеру, который проводится ежегодно в культовом месте Crucible Theatre. Если кто не знает, снукер — это разновидность бильярдного спорта, гиперпопулярная в Великобритании Китае . В мире снукера есть свои культовые личности, о которых слышали многие фаны спорта, никогда не видевшие снукерных трансляций. Многие игроки уважают покер и даже ведут неспортивный образ жизни, налегают на алкоголь. Некоторые заигрываются до такой степени, что принимают участие в договорных матчах. За этим с недавних пор строго следят и выдают дисквалификации. В общем, сложно найти более демократичный вид спорта. Разве что дартс!

Двое этих англичан были главными фаворитами нынешнего турнира, но Селби, выигравший два последних чемпионата мира, вылетел в первом же круге, а О'Салливан — во втором.

Снукер любят за непредсказуемость. Многим нравятся серийные игроки, способные за один подход решить исход фрейма (партии), но ценители снукера обожают тактическую борьбу, классные отыгрыши. Этот вид спорта реально увлекает.

Пара финалистов на этот раз получилась сенсационной, и это несмотря на то, что Марк Уильямс Джон Хиггинс до решающей встречи на двоих выиграли 6 чемпионатов мира. Марк Уильямс по прозвищу Валлийская машина по забиванию шаров побеждал дважды, но это было очень давно — в 2000 и 2003 годах. А Волшебник из Вишоу, шотландец Хиггинс — четырехкратный чемпион мира (1998, 2007, 2009, 2011).

В чем сенсация? А вы посмотрите на даты их первых побед на чемпионатах мира. Многие из вас тогда только в садик ходили. Суммарный возраст финалистов — 85 лет, оба — 1975 года рождения, но Хиггинсу только через неделю исполнится 43. В последний раз более пожилая пара разыгрывала титул в 1975 году: великому валлийцу Рэю Риардону противостоял австралиец Эдди Чарльтон.

В финале победил Уильямс — 18:16, хотя фаворитом считался Хиггинс. И тут началось. Вроде бы примерный семьянин Уильямс, отец двоих детей, которые присутствовали на финальной игре, начал отжигать.

На пресс-конференцию он явился голым! Дело в том, что перед чемпионатом мира валлиец обещал исполнить подобный вариант в случае своей победы. В зал Уильямс вошел в одном полотенце. Усевшись на стул, Уильямс сдернул и его.

За победу на чемпионате мира Уильямс заработал £425,000. Это ли не повод отметить как следует!

Вечеринка длилась до утра!

Мальчишник в Шеффилде закончился тем, что Уильямс очнулся в одной кровати с другим валлийским снукеристом Ли Уокером с дичайшей головной болью, о чем сообщил в соцсетях.

Желаем всем вам так жечь в возрасте 40+.