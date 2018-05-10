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Foday выпустил более доступную версию копии Toyota Land Cruiser Prado
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Foday выпустил более доступную версию копии Toyota Land Cruiser Prado 

Car.ru 50 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Foday разработал новую «бюджетную» версию рамного вседорожника Foday Landfort.
Новый автомобиль уже приехал к дилерам Китая и дешевле примерно на 11 тысяч юаней (108 тыс. руб.), чем ранее. Минимальная цена модели стартует от 108 800 юаней (1,07 млн рублей).
В движение автомобиль приводится 2,4-литровым силовым агрегатом, производительность которого 136 л.с. и максимальный крутящий момент 200 Нм. Сочетается с ним пятиступенчатая механическая трансмиссия. Тип привода может быть как задний, так и полный.
Экстерьер Foday Landfort сильно смахивает на бестселлер компании Toyota модель Land Cruiser Prado. Размеры автомобилей тоже сопоставимы: 4771 х 1870 х 1828 мм, колесная база достигает 2790 мм. «Проходимец» доступен в пяти— и семиместном кузове.
Напомним, что Foday Landfort вышел в свет в 2014 году. В подкапотном пространстве автомобиля также стоит: турбодизельная установка объемом 1,9 литра, мощность которой 136 л.с. или бензиновый двухлитровый турбомотор, выдающий 218 л.с.
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