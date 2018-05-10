Ещё
РСТ Нижегородской области объявила о старте тарифной кампании-2019
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РСТ Нижегородской области объявила о старте тарифной кампании-2019 

Нижегородская правда 54 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Юрия ПРАВДИНАРСТ Нижегородской области объявила о старте тарифной кампании-2019Региональная служба по тарифам Нижегородской области закончила прием предложений от ресурсоснабжающих компаний по корректировке тарифов на 2019 год. В адрес РСТ поступило 665 предложений об установлении и корректировке тарифов по всем видам коммунальных ресурсов: 295 — на теплоснабжение, 231 — на водоснабжение и водоотведение, 88 — на горячее водоснабжение, 51 — в сфере электроснабжения. Более 80% предложений подано на долгосрочный период.
По итогам анализа этих данных и их обоснования в октябре-декабре 2018 года будет принято решение об установлении тарифов на 2019 год. «При рассмотрении тарифных дел учитывается баланс интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций, с соблюдением принципов, заложенных в Указе Президента России «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», — пояснил руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Алексей Малухин.
Нижегородская правда: последние новости
Изменилось движение автобусов и троллейбусов в связи с подготовкой к фестиваля болельщиков FIFA-2018 Нижегородские НКО получат гранты на развитие добровольчества Сколько стоит сад построить?! За что на самом деле арестовали Юрия Щёголева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»47
Ловушка для России: нефть уходит за $80497
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО149
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии152
Медведев предложил Дворковичу новую должность223
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение