РСТ Нижегородской области объявила о старте тарифной кампании-2019

Фото Юрия ПРАВДИНАРСТ Нижегородской области объявила о старте тарифной кампании-2019Региональная служба по тарифам Нижегородской области закончила прием предложений от ресурсоснабжающих компаний по корректировке тарифов на 2019 год. В адрес РСТ поступило 665 предложений об установлении и корректировке тарифов по всем видам коммунальных ресурсов: 295 — на теплоснабжение, 231 — на водоснабжение и водоотведение, 88 — на горячее водоснабжение, 51 — в сфере электроснабжения. Более 80% предложений подано на долгосрочный период.

По итогам анализа этих данных и их обоснования в октябре-декабре 2018 года будет принято решение об установлении тарифов на 2019 год. «При рассмотрении тарифных дел учитывается баланс интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций, с соблюдением принципов, заложенных в Указе Президента России «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», — пояснил руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Алексей Малухин.