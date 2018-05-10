Италия предоставляет заключённым-мусульманам имамов

"Мы считаем крайне важным следить за происходящим внутри тюрем, учитывая, что период заключения может ускорить процесс радикализации", — заявил он в своём выступлении на антитеррористической конференции ОБСЕ.

По его словам, хотя феномен терроризма не может быть связан с конкретной религией и национальностью, «Италия решила предоставлять заключённым, исповедующим ислам, и сопровождать их пребывание в тюрьмах служителями культа, то есть имамами, целью которых является избежать опасных изменений их вероисповедании».