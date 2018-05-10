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Италия предоставляет заключённым-мусульманам имамов
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Италия предоставляет заключённым-мусульманам имамов 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
РИМ, 10 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Италия предлагает другим государствам-членам ОБСЕ перенять ее опыт по дерадикализации содержащихся в заключении мусульман, заявил координатор председательства Италии в ОБСЕ Виничио Мати.
"Мы считаем крайне важным следить за происходящим внутри тюрем, учитывая, что период заключения может ускорить процесс радикализации", — заявил он в своём выступлении на антитеррористической конференции ОБСЕ.
По его словам, хотя феномен терроризма не может быть связан с конкретной религией и национальностью, «Италия решила предоставлять заключённым, исповедующим ислам, и сопровождать их пребывание в тюрьмах служителями культа, то есть имамами, целью которых является избежать опасных изменений их вероисповедании».
Как заявил РИА Новости представитель итальянского МИД, подобная практика существует на протяжении около полутора лет и распространена на две тюрьмы, где содержатся исламские радикалы.
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