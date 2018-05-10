Идеальна! Кристен Стюарт подчеркнула стройные ноги в платье, украшенном жемчyгом

Жемчуг сегодня в тренде не только на украшениях. Дизайнеры советуют выбирать обувь, жакеты и другие элементы гардероба с инкрустациями перламутровой драгоценности со дна морского. Кристен Стюарт , к примеру, предпочитает платья, усыпанные белоснежными «кристаллами». В таком она появилась на вечеринке Vanity Fair в рамках Каннского кинофестиваля.

Свой наряд она дополнила прозрачными сапогами и ярким акцентом на глазах. Актриса подчеркнула стройные ноги и удостоилась множества комплиментов. Советуем взять на вооружения образ звезды саги «Сумерки», если на ближайшее время у Вас запланировано светское мероприятие!