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Идеальна! Кристен Стюарт подчеркнула стройные ноги в платье, украшенном жемчyгом
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Идеальна! Кристен Стюарт подчеркнула стройные ноги в платье, украшенном жемчyгом 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Жемчуг сегодня в тренде не только на украшениях. Дизайнеры советуют выбирать обувь, жакеты и другие элементы гардероба с инкрустациями перламутровой драгоценности со дна морского. Кристен Стюарт, к примеру, предпочитает платья, усыпанные белоснежными «кристаллами». В таком она появилась на вечеринке Vanity Fair в рамках Каннского кинофестиваля.
Свой наряд она дополнила прозрачными сапогами и ярким акцентом на глазах. Актриса подчеркнула стройные ноги и удостоилась множества комплиментов. Советуем взять на вооружения образ звезды саги «Сумерки», если на ближайшее время у Вас запланировано светское мероприятие!
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