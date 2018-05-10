От Паттайи до Парижа: как прошел «Бессмертный полк» в разных странах мира

Несколько тысяч потомков солдат Великой Отечественной войне вышли на акцию «Бессмертный полк» в Лондоне, которая прошла в центре британской столицы уже в третий раз. Люди устроили шествие от Трафальгарской площади до Вестминстерского аббатства по улице Уайтхолл. Они держали в руках портреты своих предков и пели фронтовые песни.

«Я думаю, что это очень важно, — рассказал в интервью ТАСС выходец из Литвы Валериус Вильчинскас, который вышел на акцию с фотографией своего деда. — Он служил в 16-й Литовской дивизии, был ранен, закончил войну в Берлине и дожил до 95 лет. История такая вещь, что нужно говорить правду, как было на самом деле. Литва была освобождена от фашизма только Красной армией. Существовала ли бы Литва сейчас, если бы не советская армия?»

Шествие «Бессмертный полк» стало ярким событием и в столице Австрии Вене . В этом году акция собрала 800 человек.

Участники «Бессмертного полка» замкнули кольцо вокруг фонтана и прошли по площади Шварценбергплац под мелодию из песни «День Победы» несколько раз по кругу, высоко держа над головами фотографии со своими родственниками-ветеранами.

В Белграде к акции «Бессмертный полк» присоединились 4 тысячи человек. Колонна начала шествие от Парка освободителей Белграда, где люди возложили цветы на могилы советских солдат, и проследовала до бывшей королевской резиденции «Стари двор». Люди кричали «Ура!» и пели песни военных лет.

Россия и Сербия во Второй мировой войне понесли самые тяжелые жертвы и внесли наибольший вклад в освобождение Европы от нацизма», — заявил участвовавший в шествии министр инноваций Сербии Ненад Попович

Акция «Бессмертный полк» прошла сразу в двух кипрских городах Ларнака Лимасол . По данным организаторов, в шествии приняли участие более 5 тысяч человек.

После окончания шествия в Лимасоле начался концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, а после организаторы устроили праздничный салют.

Хельсинки участники акции «Бессмертный полк» прошли более двух километров, неся портреты своих родственников-фронтовиков. Колонна проследовала от Дворца конгрессов Финляндия-тало до Дома культуры Культтууритало.

«В прошлом году у нас была пробная акция, и мы тогда еще себе сказали, что в следующем году сделаем ее в центре. Но это еще не самый центр. Через год я попробую получить разрешение на то, чтобы мероприятие состоялось на пешеходных улицах Хельсинки, совсем в центре, где находится железнодорожный вокзал», — сказала руководитель RUFI Дарья Скиппари-Смирнов.

Не менее тысячи человек стали участниками шествия «Бессмертный полк» в Таиланде. Акция впервые прошла на территории сразу двух населенных пунктов — курортной Паттайи и на острове Пхукет

Акция собрала 400 участников. После завершения шествия в Паттайе все желающие смогли бесплатно посмотреть недавно вышедший в прокат фильм «Собибор» Константина Хабенского

Сотни человек прошли в колонне «Бессмертного полка» по Берлину. Люди проследовали от Бранденбургских ворот до мемориала павшим воинам в парке Тиргартен.

«Сегодня, в этот замечательный день, в День Победы мы все собрались здесь, чтобы возложить цветы, отдать дань памяти нашим дедам, прадедам, чтобы поблагодарить их за то, что дали нам эту прекрасную жизнь. Мы очень гордимся ими», — рассказал РИА Новости русскоязычный житель Берлина.

В Изралиле самая главна акция «Бессмертный полк» состоялась в десятках городах страны.

«Мы одинаково переживаем, одинаково остро чувствуем те события, которые происходили более 70 лет назад. Израильский народ понес чудовищные потери, у нас практически каждая семья кого-то потеряла. Память о Великой Отечественной, о Второй мировой войне является тем фактором, который сближает народы Израиля и России», — рассказал журналистам участник шествия в городе Нетания, глава российского Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

А в Риге на акцию «Бессмертный полк» вышли около 15 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году участие в шествии приняли всего 4 тысячи.

Литва

Жители Вильнюса также прошли по улицам своего города с портретами родственников-фронтовиков. В акции приняли участие несколько сотен человек.

Прошел «Бессмертный полк» и по улицам Парижа. Маршрут пролегал по северным кварталам столицы через площадь Республики до исторического кладбища Пер-Лашез.

«Мы пришли сегодня сюда, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради нашего будущего, — сказала одна из участниц акции Юлия.

В рамках шествия была организована благотворительная продажа книг о войне. Вырученные деньги пойдут на помощь ветеранам войны, проживающим во Франции.