Когда православные христиане празднуют Вознесение Господне в 2018 году?

Вознесение Христа — это переходящий праздник, который всегда выпадает на четверг. Его празднуют ежегодно спустя 40 дней после Пасхи. В 2018 году Вознесение отметят 17 мая.