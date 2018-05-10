Когда православные христиане празднуют Вознесение Господне в 2018 году? 

Вознесение Христа — это переходящий праздник, который всегда выпадает на четверг. Его празднуют ежегодно спустя 40 дней после Пасхи. В 2018 году Вознесение отметят 17 мая.
Праздник Вознесения Христа символизирует окончание земного служения и вознесение сына Божьего на небеса. Кроме того, этот день символизирует надежду христиан на второе пришествие, а ещё отмечается полный расцвет весны по славянским традициям. О Вознесении написано в Новом Завете: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». (Деяния 1:9-11) Православные священнослужители надевают белые одежды и начинают отмечать Вознесение накануне праздника. Вечером в среду они служат всенощное бдение, поют стихиры об этом событии и читают паремии. На утрени читают Евангелие от Марка, на литургии поют праздничные антифоны. В день Вознесения православные христиане поминают своих предков, ухаживают за могилами и ходят в гости. Устраивать громкие застолья в этот день не принято, зато щедрость поощряется. Существует поверье, что в этот день Иисус ходит под видом нищего, поэтому в этот день стоит раздавать подаяние нуждающимся.