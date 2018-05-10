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Как добавить банковскую карту на iPhone, чтобы не вводить на сайтах
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Как добавить банковскую карту на iPhone, чтобы не вводить на сайтах 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Как добавить банковскую карту на iPhone, чтобы не вводить на сайтахЕсли часто совершаете покупки в сети и расплачиваетесь прямо с iPhone, скорее всего, вам уже надоело десятки раз вручную вводить данные своей банковской карты.
В iOS есть удобный механизм автозаполнения форм, который пригодится в этом случае. Нужно один раз добавить дебетовую или кредитную для оплат, а в дальнейшем система сама будет заполнять форму оплаты и вносить реквизиты.
Как настроить
1. Перейдите в меню Настройки — Safari — Автозаполнение — Сохраненные кредитные карты.
2. Подтвердите вход при помощи Touch ID или Face ID.
3. Выберите пункт Добавить кредитную карту.
4. Можно отсканировать карту при помощи камеры смартфона.
5. Останется лишь проверить данные и подтвердить сохранение карты для оплат.
Теперь при появлении формы для заполнения карты в браузере iPhone попросит пройти идентификацию Touch ID/Face ID и после этого введет сохраненные данные.
⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.
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