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Фильм перенесшего инсульт Терри Гиллиама все-таки покажут в Каннах
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Фильм перенесшего инсульт Терри Гиллиама все-таки покажут в Каннах 

Газета.Ru 58 минут назад
Многострадальный фильм Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» все-таки покажут в рамках Каннского кинофестиваля, сообщил режиссер у себя в твиттере.
Долгие годы Гиллиам не мог выпустить свою ленту о приключениях героев писателя Мигеля де Сервантеса, поскольку ему приходилось встречаться с непреодолимыми препятствиями — от полного разрушения съемочной площадки стихией до невозможности найти исполнителей главных ролей. Когда накануне долгожданной премьеры в Каннах бывший продюсер картины попытался помешать ее выходу в суде, у Гиллиама случился микроинсульт. На суде он присутствовать не смог.
Оправившись от болезни, Терри Гиллиам поспешил обрадовать поклонников. «После отдыха и молитв богам я снова в форме и здоров. Как и „Человек, который убил Дон Кихота“. Мы победили! Мы отправимся на бал в образе фильма закрытия Каннского кинофестиваля!» — поделился радостью режиссер.
Закрытие Международного кинофестиваля в Каннах пройдет 19 мая. Накануне в рамках основного конкурса киносмотра был показан фильм «Лето» Кирилла Серебренникова.
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