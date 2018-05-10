Первые кадры из сиквела фильма «Хищник»

В сети появились первые кадры из нового долгожданного боевика «Хищник», который стал сиквелом культовой картины 1987 года с Арнольдом Шварценеггером . Режиссер фильма Шейн Блэк изначально планировал сделать ремейк серии, однако в итоге было принято решение остановиться на сиквеле.

Источники сообщают, что бюджет нового «Хищника» сопоставим с бюджетом третьей части «Железного человека», что дало съемочной группе возможность развернуться на всю мощь, используя как известных актеров, так и современные технологии. Фильм расскажет о бывшем морском пехотинце, который обнаруживает на Земле инопланетную расу. Ему мало кто верит, и на помощь герою приходит его сын-аутист, который быстро учит языки и понимает пришельцев.