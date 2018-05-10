Первые кадры из сиквела фильма «Хищник» 

В сети появились первые кадры из нового долгожданного боевика «Хищник», который стал сиквелом культовой картины 1987 года с Арнольдом Шварценеггером. Режиссер фильма Шейн Блэк изначально планировал сделать ремейк серии, однако в итоге было принято решение остановиться на сиквеле.
Источники сообщают, что бюджет нового «Хищника» сопоставим с бюджетом третьей части «Железного человека», что дало съемочной группе возможность развернуться на всю мощь, используя как известных актеров, так и современные технологии. Фильм расскажет о бывшем морском пехотинце, который обнаруживает на Земле инопланетную расу. Ему мало кто верит, и на помощь герою приходит его сын-аутист, который быстро учит языки и понимает пришельцев.
Премьера «Хищника» состоится 13 сентября 2018 года, главные роли в картине сыграли Бойд Холбрук, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн и многие другие.