Культовый боевик «Хищник» перезапустился и пугает напряжённым трейлером

Культовый боевик о жестоком пришельце возвращается, но уже без Арнольда Шварценеггера . Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма «Хищник», который перезапустит легендарную франшизу. В трейлере инопланетяне атакуют учёных и военных, а ситуация с «приручением» инопланетной расы выходит из-под контроля.

В новом кинофильме американский морпех Куинн Маккенна случайно обнаруживает корабль с агрессивными пришельцами. При этом неожиданным связующим лицом между людьми и «хищниками» станет сын Маккена, который переживает аутистическое расстройство и неожиданно для себя начинает понимать язык пришельцев.