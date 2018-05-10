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Культовый боевик «Хищник» перезапустился и пугает напряжённым трейлером
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Культовый боевик «Хищник» перезапустился и пугает напряжённым трейлером 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Культовый боевик о жестоком пришельце возвращается, но уже без Арнольда Шварценеггера. Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма «Хищник», который перезапустит легендарную франшизу. В трейлере инопланетяне атакуют учёных и военных, а ситуация с «приручением» инопланетной расы выходит из-под контроля.
В новом кинофильме американский морпех Куинн Маккенна случайно обнаруживает корабль с агрессивными пришельцами. При этом неожиданным связующим лицом между людьми и «хищниками» станет сын Маккена, который переживает аутистическое расстройство и неожиданно для себя начинает понимать язык пришельцев.
Режиссер нового «Хищника», Шейн Блэк, ранее приложил руку к фильмам «Железный человек 3» и «Славные парни». Российская премьера кинокартины состоится 13 сентября 2018 года.
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