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Прокуратуру заинтересовали источники финансирования The New Times
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Прокуратуру заинтересовали источники финансирования The New Times 

BFM.RU 42 минуты назад
Прокуратура Москвы затребовала у руководства еженедельника The New Times документы об источниках, размерах и порядке финансирования за последние полтора года.
В письме зампрокурора Тверской межрайонной прокуратуры на имя гендиректора ООО «Новые времена» Евгении Альбац, которое имеется в распоряжении «Интерфакса», говорится, что эти материалы запрошены в рамках проверки по обращению одного из депутатов Госдумы. Документы ведомство требует направить в срок не позднее 7 мая.
Кроме того, прокуратура запросила сведения о расходовании 5,4 млн рублей и об основаниях перечисления от НКО «Фонд поддержки свободной прессы» данной суммы на счет ООО «Новые времена», являющегося учредителем СМИ The New Times.
Одновременно руководству издания необходимо представить прокурорам сведения о соблюдении закона о СМИ по «порядку уведомления о получении редакцией денежных средств от иностранных источников», а также учредительные документы и финансовую отчетность ООО «Новые времена» за период с 2017 по истекший период 2018 годов.
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