В Луге отметили годовщину победы парадом и не только

Луге , по сложившейся годами традиции, с размахом отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне.

Проходят годы, десятилетия, но время не смывает память о подвиге отцов и дедов. Навсегда сохранится в памяти мужество солдат, офицеров, ополченцев, партизан, тружеников тыла, всех тех, кто ценой своей жизни приблизил Великую Победу и отстоял независимость нашей Родины.

9 мая 2018 года, на площади Мира в городе Луга построели парадные расчеты войск Лужского военного гарнизона в составе:

Михайловской Краснознаменной орденов Ленина и Маршала Жукова военной артиллерийской академии; 26 Неманской, Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского ракетной бригады; 9 Гвардейской Келецко-Берлинской, орденов Богдана Хмельницкого, Михаила Кутузова , Александра Невского и Красной Звезды артиллерийской бригады; 25 Гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков; Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Средняя школа № 3 и 4 Кадетского класса, под покровительством Михайловской военной артиллерийской академии. Средняя школа № 4 и 2 Гражданско-патриотического клуба «Патриот». Средняя школа № 6 им. Героя Советского Союза В. П. Грицкова

На мемориале «Павшим героям» прошел торжественный митинг посвященный празднованию 73 годовщины Победы в Великой отечественной войне, там собрались ветераны Великой отечественной войны, участники акции «Бессмертный полк», участники общественного движения «Волонтеры победы», школьники, жители и гости нашего города.

Участники, жители и гости города почтили память о героях минутой молчания и возложили венки и цветы к могилам героев.

У памятника «Партизанская слава» так же прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, где приняли участие представители Администрации Лужского муниципального района, ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости нашего города, делегации партизан трех областей — Ленинградской, Новгородской и Псковской.

Все присутствовавшие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Были возложены цветы, венки и траурные гирлянды.

Памятник «Партизанская слава» — посвящен боевому братству партизан трех областей — Ленинградской, Новгородской, Псковской, города Луги. Подвиг партизанских отрядов — навсегда останется в наших сердцах.

Традиционная встреча партизан трех областей прошла в незабываемой атмосфере. Прозвучали военные песни, был показан большой праздничный концерт, в котором приняли участие коллективы художественной самодеятельности Лужского городского Дома культуры.

9 мая в Луге в очередной раз прошел «Бессмертный полк». Участники акции прошли по площади Мира и городу с портретами и фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны, трудового фронта и всех тех, кто своим героизмом, мужеством и самоотверженным трудом приближал День Победы.