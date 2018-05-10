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Житель Краснодара умер от найденного на улице наркотика
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Житель Краснодара умер от найденного на улице наркотика 

360tv.ru 1 час назад
В Краснодаре мужчина скончался от запрещенного вещества, найденного на улице. Дозу он употребил вместе с приятелем. Полиция проводит проверку, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Это случилось 9 мая в микрорайоне Гидросторителей. Как сообщило следствие, потерпевший пришел в гости к приятелю. Поздней ночью владелец квартиры проснулся и нашел друга без признаков жизни. На место приехала скорая и полиция. Медики констатировали смерть мужчины.
Хозяин квартиры рассказал, что накануне они нашли на улице закладку с наркотиком и употребили его. Кроме того, стало известно, что погибший уже долго принимает запрещенные вещества.
25‐летний краснодарец скончался от передозировки наркотиков. В этот момент он находился у отца в гостях.
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