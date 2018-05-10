Краснодарец нашел на улице наркотики и умер в гостях у друга

Краснодар . 10 мая — Новая Кубань. 9 мая около 1:40 ночи в полицию и скорую позвонил житель микрорайона Гидростроителей.

Он сообщил, что его приятелю стало плохо, мужчина не подает признаков жизни.

Со слов знакомого покойного известно, что накануне произошедшего мужчины нашли наркотическое вещество в одной из закладок на улице города. Они оба его употребили. Умерший мужчина пришел в гости к приятелю. Тот лег спать, а когда проснулся, его друг, вероятно, уже был мертв.

Известно, что погибший на протяжении длительного времени страдал наркотической зависимостью.