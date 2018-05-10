Учреждения культуры в Подмосковье получат около 18 млн руб на создание доступной среды

Почти 18 миллионов рублей выделят в Подмосковье на создание доступной среды в парках, библиотеках и других учреждениях культуры, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства культуры Московской области.

«Утвердить прилагаемый перечень муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся на территориях муниципальных образований Московской области, являющихся получателями в 2018 году субсидий из бюджета Московской области за счет средств, перечисленных из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.

Как отмечается в опубликованных документах, всего на развитие доступной среды в парках, библиотеках, школах искусств, музеях, театрах, домах культуры и центрах досуга 19 муниципалитетов будет выделено 17,705 миллиона рублей.