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Учреждения культуры Подмосковья адаптируют для маломобильных граждан
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Учреждения культуры Подмосковья адаптируют для маломобильных граждан 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Почти 18 миллионов рублей выделят на создание доступной среды в парках, библиотеках и других учреждениях культуры Подмосковья. Об этом в четверг, 10 мая, сообщается на сайте регионального правительства.
«Утвердить прилагаемый перечень муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся на территориях муниципальных образований Московской области, являющихся получателями в 2018 году субсидий из бюджета Московской области за счет средств, перечисленных из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», — говорится в соответствующем распоряжении.
Как отмечается в опубликованных документах, всего на развитие доступной среды будет выделено 17,705 миллиона рублей.
Развивать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья будут учреждения в городских округах Ивантеевка, Коломна, Дубна, Королев, Люберцы, Балашиха, Озеры, Химки, Орехово-Зуево, Наро-Фоминск, Шатура, Шаховская и Электросталь, а также в Сергиево-Посадском и Щелковском районах.
В сентябре 2017 года сообщалось, что туристические объекты на территории Подмосковья проверят на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья в преддверии чемпионата мира по футболу.
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