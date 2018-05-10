Ученые МГУ создали прорывное средство для удаления волос

Главная «фишка» нового средства — в механизме действия. Метод сочетает элементы, ослабляющие связь фолликула волоса с волосяным сосочком, и механическое удаление. В итоге боль во время процедуры практически не чувствуется. Как сообщает пресс-служба МГУ, средство уже успешно прошло физико-химические, токсикологические и микробиологические исследования.

Сама процедура осуществляется в три этапа. Сначала кожу и волосы готовят к основному воздействию с помощью специального лосьона. В его составе — альфа-гидроксикислоты, которые легко преодолевают роговой слой эпидермиса и создают условия для направленного дозирования депиляционного вещества.

Второй этап — нанесение на кожу инновационного полимерного геля. Из него через устья волос к корню постепенно дозируется действующее вещество. Основное воздействие направлено на мягкий кератин внутренней оболочки волосяного фолликула, при этом не разрушается стержень волоса.

Третий этап — удаление. Ученые разработали липкие полоски типа пластырей, которые позволяют полностью удалять волосы с корнем. После удаления волос наносится тоник. Он насыщен веществами, препятствующими росту волос.

Чем еще отличается гелевая эпиляция? После нее значительно замедляется рост волос и их количество, волосы становятся тоньше, мягче и светлее. Такие данные получены по результатам исследований, в которых принимали участие более пятисот человек. Сама процедура проводится в мягких условиях, не оказывает побочных действий и практически безболезненна.

"Можно утверждать, что гелевая эпиляция позволит многим людям наконец-то решить эстетические проблемы, связанные с нежелательным ростом волос на различных участках тела", — сообщает пресс-служба МГУ.