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Ученые МГУ создали прорывное средство для удаления волос
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Ученые МГУ создали прорывное средство для удаления волос 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Коллектив молодых ученых, работающий на базе Научного парка МГУ им. М. В. Ломоносова, создал инновационный способ удаления нежелательных волос.
Главная «фишка» нового средства — в механизме действия. Метод сочетает элементы, ослабляющие связь фолликула волоса с волосяным сосочком, и механическое удаление. В итоге боль во время процедуры практически не чувствуется. Как сообщает пресс-служба МГУ, средство уже успешно прошло физико-химические, токсикологические и микробиологические исследования.
Сама процедура осуществляется в три этапа. Сначала кожу и волосы готовят к основному воздействию с помощью специального лосьона. В его составе — альфа-гидроксикислоты, которые легко преодолевают роговой слой эпидермиса и создают условия для направленного дозирования депиляционного вещества.
Второй этап — нанесение на кожу инновационного полимерного геля. Из него через устья волос к корню постепенно дозируется действующее вещество. Основное воздействие направлено на мягкий кератин внутренней оболочки волосяного фолликула, при этом не разрушается стержень волоса.
Третий этап — удаление. Ученые разработали липкие полоски типа пластырей, которые позволяют полностью удалять волосы с корнем. После удаления волос наносится тоник. Он насыщен веществами, препятствующими росту волос.
Чем еще отличается гелевая эпиляция? После нее значительно замедляется рост волос и их количество, волосы становятся тоньше, мягче и светлее. Такие данные получены по результатам исследований, в которых принимали участие более пятисот человек. Сама процедура проводится в мягких условиях, не оказывает побочных действий и практически безболезненна.
"Можно утверждать, что гелевая эпиляция позволит многим людям наконец-то решить эстетические проблемы, связанные с нежелательным ростом волос на различных участках тела", — сообщает пресс-служба МГУ.
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