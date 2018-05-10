5 женщин и 3 девочки пострадали в ДТП с маршруткой на Автозаводе

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

ДТП произошло в половине пятого вечера 9 мая на проспекте Молодежном. Мужчина 1980 г.р. (водительский стаж 13 лет), управляя автомобилем «Митцубиси», не предоставил преимущество в движении, автобусу «ПАЗ», следовавшему по маршруту №315, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса: женщины 1991, 1946, 1974, 1952 гг.р., а также две девочки 2008 и 2011 гг.р. Все они получили ушибы.

Кроме того, пострадали пассажиры иномарки — женщины 1980 г.р. и девочка 2010 г.р.

Все пострадавшие в ДТП в госпитализации не нуждались.