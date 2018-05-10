Ещё
5 женщин и 3 девочки пострадали в ДТП с маршруткой на Автозаводе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5 женщин и 3 девочки пострадали в ДТП с маршруткой на Автозаводе 

Newsroom24 57 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
ДТП произошло в половине пятого вечера 9 мая на проспекте Молодежном. Мужчина 1980 г.р. (водительский стаж 13 лет), управляя автомобилем «Митцубиси», не предоставил преимущество в движении, автобусу «ПАЗ», следовавшему по маршруту №315, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса: женщины 1991, 1946, 1974, 1952 гг.р., а также две девочки 2008 и 2011 гг.р. Все они получили ушибы.
Кроме того, пострадали пассажиры иномарки — женщины 1980 г.р. и девочка 2010 г.р.
Все пострадавшие в ДТП в госпитализации не нуждались.
Newsroom24: последние новости
Дмитрий Новожилов назначен замначальника Нижегородской таможни Новое правительство РФ – новые ориентиры для нижегородской политики Знамя Победы поднимут в Нижнем Новгороде 9 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»47
Ловушка для России: нефть уходит за $80497
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО149
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии152
Медведев предложил Дворковичу новую должность223
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение