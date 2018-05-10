Ольга Бузова решила порассуждать о гормональных всплесках

С момента появления Ольги Бузовой на телевидении недоброжелатели называли ее «глупой блондинкой». Прошли годы и ведущая «Дома-2» проявила себя как успешная представительница шоу-бизнеса. Она даже сменила цвет волос на темный, но хейтеры продолжают критиковать как ее умственные способности, так и внешность. А на днях знаменитость дала новый повод для обсуждения своей персоны.

Ольга Бузова — одна из самых известных селебрити, которая успевает плодотворно работать в разных сферах. Звезда ведет скандальное шоу «Дом-2», строит музыкальную карьеру, выступает в театре и выпускает собственную линию одежды. Сейчас она отдыхает на Сейшельских островах, откуда радует яркими снимками. Но недавний ее пост был посвящен не сказочным будням в райском уголке планеты, а философским размышлениям о «сложной женской судьбе»: «Тяжело девушкам в наше время: быть сильной, умной, амбициозной и, конечно, привлекательной. А ведь женская красота так чувствительна к балансу. Например, раз в месяц, мы, девушки, делаем нервы окружающим мужчинам, и тут не только настроение меняется, но и состояние кожи, волос: появляются какие-то прыщики и волосы не такие блестящие становятся. Это все гормоны».

Бузова поинтересовалась у подписчиков, позволять ли гормонам «буйствовать» или пытаться контролировать эмоциональные всплески. Поклонники Ольги осыпали ее комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит вне зависимости от цикла, а злопыхатели получили очередную возможность высмеять ее: «Ты красивая всегда!» «О критических днях решила поговорить? Тем больше нет?» «Пожаловалась на прыщи из-за гормонов, удивительная откровенность!» «Да, в твоем случае не просто тяжело, а невозможно».

«Смешная такая». «Покажи прыщи, я их не вижу… Замазаны тоналкой?» «Не надо наговаривать на себя, ты — само совершенство». «Внешность, Оля, это ничто, главное — душа!»

По всей вероятности, Ольге действительно не нравилось состояние ее волос и она решила сменить прическу. В прошлом она была платиновой блондинкой, а затем покрасилась в темный цвет. Сейчас же красавица нарастила шевелюру и вплетает в косы разноцветные пряди. Новый стиль Ольги Бузовой многим не нравится и они считают, что укладка волнами визуально старит теледиву. Ей часто советуют вернуться к светлому оттенку волос, с которым, как утверждают фанаты, она выглядела моложе и свежее.

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