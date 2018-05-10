15 мая стартует прием заявок на конкурс «Гранты мэра Москвы»

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости . 15 мая 2018 года открывается прием заявок на конкурс «Гранты мэра Москвы», главной целью которого является осуществление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, создание условий для их эффективной деятельности, а также улучшение социальной ситуации в Москве. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В этом году участники смогут подать заявки в следующих номинациях: «Развитие добровольчества и благотворительности», «Милосердие и забота», «Семья и активное долголетие», «Дети и молодежь Москвы», «Экологическая ответственность», «Наше наследие», «Наш город», «Развитие социально ориентированных НКО», «Партнерские проекты», «Профилактическая помощь», «Социальное предпринимательство». Все проекты будут разделены на две группы: небольшие, до 700 тысяч рублей, и крупные, до 2,5 млн рублей.

Бюджет конкурса в этом году составит 400 млн рублей.

Приоритет в этом году будет отдаваться добровольческим проектам, так как 2018 год объявлен Годом волонтера в России . В рамках номинации «Развитие добровольчества и благотворительности» будут поддерживаться проекты, направленные на вовлечение жителей города Москвы в добровольческую деятельность, поддержку деятельности добровольческих объединений, популяризацию добровольчества и благотворительности, организацию работы, связанной с развитием молодежных инициатив и волонтерского движения, мотивацию молодежи к участию в волонтерской деятельности, направленной на оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также развитие системы безвозмездного донорства крови и ее компонентов, информирование общества о деятельности в сфере добровольчества и благотворительности.

Критериями оценки проектов станут значимость, актуальность, логичность, реалистичность, эффективность, результативность, открытость, устойчивость и достоверность.