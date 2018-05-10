«Русские витязи» и «Стрижи» разрешат гостям Кубинки потрогать военные самолёты

Масштабное авиашоу пройдёт 12 мая в подмосковной Кубинке в честь дней рождения двух российских пилотажных групп — «Русские витязи» и «Стрижи» — и 80-летия Центра показа авиационной техники имени Кожедуба. Праздник будет сопровождаться наземным показом военных самолётов и концертом с артистами, который будет проходить при поддержке «НАШЕго Радио». Об этом НСН рассказал гвардии майор, лётчик пилотажной группы «Стрижи» Дмитрий Косоруков.

«Это будет грандиозное событие с авиашоу. На мероприятии будут группы «7Б» и «Ундервуд», наземный показ авиационной техники. Дети и их родители смогут прикоснуться к самолётам, посмотреть их вблизи. Будут выставлены Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, Ан-30. Скорее всего, [можно будет попасть в кабину пилота], потому что будет техник самолётов следить. Также наши друзья «РусДжет» будут выполнять полёты на своих реактивных моделях, будет конный клуб», — отметил гвардии майор.

Парад Победы в Москве : «Кинжалы», «Терминатор» и роботы В авиашоу кроме «Русских витязей» и «Стрижей» примут участие «Беркуты» на вертолётах Ми-28, авиагруппа из Липецка на Су-25 (так называемый «флаг», который пролетал над Кремлём) и малая авиация: абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина и пилотажная группа «Первый полёт».

«Стрижи» и «Русские витязи» 9 мая традиционно приняли участие в воздушной части парада Победы на Красной площади. Они пролетели над Кремлём известным «Кубинским бриллиантом» и совершили отстрел тепловых ловушек. Как рассказал в эфире НСН гвардии майор, лётчик пилотажной группы «Русские Витязи» Владимир Кочетов , во время парада они чувствовали эмоциональную заряженность всего лётного состава.

«Очень эмоционально, очень ответственно. Чувствуется заряженность всего лётного состава на успешное выполнение лётных задач. Хотелось, чтобы всё было как можно лучше. Надеюсь, что именно так и получилось. Вообще подготовка лётной части парада Победы — это огромный комплекс мероприятий, который начинается задолго до парада. Я уверен, что на следующий год уже начали что-то разрабатывать», — считает лётчик.

При этом Владимир Кочетов подчеркнул, что за пролётом «бриллианта» наблюдают зрители практически по всему маршруту следования.

«Нам нельзя расслабляться. Как это «Кубинский бриллиант» увидят где-то с кривым крылом? У нас зрители практически по всему маршруту», — заключил Кочетов.

Напомним, 9 мая прошёл военный парад в честь 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В воздушной части приняли участие 75 экипажей самолётов и вертолётов. Также впервые зрители смогли посмотреть на истребитель пятого поколения Су-57 и модернизированные МиГ31К, оснащённые гиперзвуковыми комплексами «Кинжал».