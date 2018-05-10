На экскурсионных маршрутах Жигулевского заповедника установят скамейки и туалеты

Как сообщают в Жигулевском заповеднике, скамейки и туалеты с учетом пожеланий посетителей установят на экскурсионных маршрутах — Стрельной горе, Каменной чаше и в экскурсионно-познавательном комплексе «Бахилова Поляна».