Мальчишки и девчонки из Черемушек теперь знают, как вяжут основные морские узлы 

А также ребятам известно, сколько метров в морской миле, и сколько дней под водой может пробыть подводная лодка, не всплывая.
Ребята школы № 2115, что в Черемушках, в честь Победы 73-й годовщины посетили музей истории Черноморского флота. Сказать, что ребята были в восторге, значит, ничего не сказать. Дети из 1 «В» класса слушали экскурсовода на протяжении полутора часов, не перебивая, настолько им было интересно. Потом задавали вопросы, а потом учились вязать морские узлы и заглядывали в смотровой механизм подводной лодки.