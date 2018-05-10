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Мальчишки и девчонки из Черемушек теперь знают, как вяжут основные морские узлы
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Мальчишки и девчонки из Черемушек теперь знают, как вяжут основные морские узлы 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
А также ребятам известно, сколько метров в морской миле, и сколько дней под водой может пробыть подводная лодка, не всплывая.
Ребята школы № 2115, что в Черемушках, в честь Победы 73-й годовщины посетили музей истории Черноморского флота. Сказать, что ребята были в восторге, значит, ничего не сказать. Дети из 1 «В» класса слушали экскурсовода на протяжении полутора часов, не перебивая, настолько им было интересно. Потом задавали вопросы, а потом учились вязать морские узлы и заглядывали в смотровой механизм подводной лодки.
Мои Черемушки: последние новости
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