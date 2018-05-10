Омич Киржайкин и кемеровачанин Бутрехин сделали победный дубль у Драмтеатра

Мемориал заслуженного тренера СССР Леонида Живодёрова выиграли гонщики, сумевшие организовать «отрыв дня» и слаженно отработать 50 км дистанции вместе.

В начале мая в самом центре Омска уже несколько десятков лет проводят две мемориальных гонки. Одна посвящена первому в истории города олимпийскому чемпиону по велоспорту Геннадию Комнатову (1 мая), другая — его наставнику, заслуженному тренеру СССР Леониду Живодёрову (9 мая). Вышло так, что в 2018 году оба мемориала — в самых конкурентных возрастах у мужчин и юниоров — выиграли одни и те же гонщики. Лучше всех с гонкой-критериум, где для победы требуется не лучшее время дня, а максимум очков на промежуточных финишах, справились Никита Киржайкин и Юрий Бутрехин.

Петропавловск, Мемориал Леонида Живодёрова 2018 года запомнится участникам еще и необычным временем старта: гонку провели вечером 8 мая. Участниками состязаний — с началом и финишем дистанции у Драмтеатра — стали 170 человек из Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Республики Казахстан Астана ).

Перед началом заездов гонщиков напутствовал министра спорта региона Дмитрий Крикорьянц , поздравивший участников, их тренеров и зрителей с наступающим Днём Победы. А первый замминистра Андрей Хромов рассказал и о личном общении с Леонидом Живодёровым, с которым ему довелось работать и как спортсмену, и как коллеге «по цеху».

— Леонид Иванович был очень сильный, колоритный, харизматичный человек. Его очень не хватает. Живодёрова уважительно звали «Папа Лёня». Это был тренер, которого знал и уважал весь Советский Союз! В снежной Сибири он довел летний вид спорта до уровня побед на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Мы будем и дальше с огромной благодарностью чтить его память через эту гонку.

Когда-то победить на Мемориале Живодёрова на этой же круговой трассе страстно желал выдающийся трековик Эдуард Рапп. Но сделать это омичу, участнику двух Олимпиад (к тому моменту двукратному чемпиону мира в гите) удалось лишь в ветеранском возрасте.

В 2018 году свои имена в историю мемориала внесли: у гонщиков 13-14 лет — Данил Генне (Казахстан, Петропавловск) и Марина Вершинина Новосибирск ), у ребят 15-16 лет — Владимир Мулагалеев (Петропавловск) и Любовь Малервейн (Новосибирск). Среди женщин и юниорок первенствовала наша Мария Иванцова. Ветеранские заезды покорили омичи Игорь Боровиков (30-45 лет), Сергей Доценко (46-55) и Владимир Зырянов (56 лет и старше). У юниоров 17-18 лет и мужчин, которые в отличие от 1 мая стартовали внутри одного заезда, как и неделю назад победили Юрий Бутрехин ( Кемерово ) и Никита Киржайкин (Омск).

Юрий решил со старта взять дело в свои руки и в одиночку ушел в отрыв. Лидировал 3-4 круга, но на одном из поворотов заложил слишком крутой вираж и оказался на асфальте. Беглеца съела основная часть группы, но даже после падения Бутрехин героически вернулся в «голову» и затем вновь отобрался в отрыв! Теперь рядом с молодым гонщиком ехал более опытный человек — омич, член сборной России по трековым гонкам Никита Киржайкин. Интересы парней совпали, а слаженная работа привела их к победе в своих зачетах гонки.

— Я больше сидел у Никиты на колесе, но смог и «попробовать ногу», и достойно покататься со старшими. Подготовкой к первенству России Уфе доволен, — отметил Юрий.

— С возрастом всё меньше желания махать шашкой! Чем старше, тем больше в гонках тактики. Опираешься не на запас сил, а на расчет. Юра — попутчик, который не отдыхал на чужом колесе, работал. Как результат, мы выполнили свои задачи, — резюмировал Никита.