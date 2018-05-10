Новогиреевские пенсионеры стали участниками фестиваля «Московское долголетие»

Городской фестиваль «Московское долголетие» проходил в конце апреля на территории ВДНХ.

На фестивале были представлены все направления творческой деятельности, которые предлагают различные учреждения московским пенсионерам в рамках городского проекта. Чего только не было в перечне предлагаемых пожилым москвичам занятий: бальные танцы, восточные танцы, зумба, шахматы и шашки, скандинавская ходьба, пение, различные интеллектуальные виды обучения и так далее. Пенсионеры, принявшие участие в фестивале, с удовлетворением отметили для себя, что выбор действительно разнообразен, и дает возможность выбрать то, что тебя действительно интересует.

Представители старшего поколения жителей района Новогиреево активно участвовали в различных мероприятиях фестиваля — мастер-классов рукодельных, спортивных и интеллектуальных, лекциях и встречах. Дамам серебряного возраста особенно пришлось по душе занятие в школе Арины Шараповой «Артмедиаобразование».

Фото — ТЦСО «Новогиреево».