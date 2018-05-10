В Дагестане пройдет второй цветочный фестиваль

Дагестане пройдет второй цветочный фестиваль12-13 мая в Махачкале на территории парка Ак-гель во второй раз пройдёт цветочный фестиваль «Дагестан в миниатюре».

Ставрополя, Москвы, Краснодарского края. Для участия в мероприятии приедут именитые флористы из Дагестана, Чечни

Фестиваль, который проходит при поддержке Администрации Главы и Правительства РД, Минтуризма республики и Администрации г. Махачкалы, соберет талантливых скульпторов, художников, ландшафтных дизайнеров, которые покажут гостям как может выглядеть образцовый парк с учетом мировых практик.

В рамках цветочного праздника пройдут конкурсы садоводов и флористов, выставочные экспозиции, где гости смогут приобрести товары для дома и сада. Лучшие специалисты-флористы страны проведут мастер-классы. Кроме того, как и в прошлом году всем желающим будет предоставлена возможность посадить на территории парка Ак-гель деревья в память об участниках Великой Отечественной войны «Алея Славы».

Организатором мероприятия выступает компания «Долина роз 05».

Фото: pixabay.com