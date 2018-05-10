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В Дагестане пройдет второй цветочный фестиваль
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В Дагестане пройдет второй цветочный фестиваль 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане пройдет второй цветочный фестиваль12-13 мая в Махачкале на территории парка Ак-гель во второй раз пройдёт цветочный фестиваль «Дагестан в миниатюре».
Для участия в мероприятии приедут именитые флористы из Дагестана, Чечни, Ставрополя, Москвы, Краснодарского края.
Фестиваль, который проходит при поддержке Администрации Главы и Правительства РД, Минтуризма республики и Администрации г. Махачкалы, соберет талантливых скульпторов, художников, ландшафтных дизайнеров, которые покажут гостям как может выглядеть образцовый парк с учетом мировых практик.
В рамках цветочного праздника пройдут конкурсы садоводов и флористов, выставочные экспозиции, где гости смогут приобрести товары для дома и сада. Лучшие специалисты-флористы страны проведут мастер-классы. Кроме того, как и в прошлом году всем желающим будет предоставлена возможность посадить на территории парка Ак-гель деревья в память об участниках Великой Отечественной войны «Алея Славы».
Организатором мероприятия выступает компания «Долина роз 05».
Фото: pixabay.com
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