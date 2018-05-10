«ФедералПресс» узнал, кто займет освободившееся кресло депутата гордумы Краснодара

Ровно за четыре месяца до выборов от источника, пожелавшего остаться неизвестным в силу занимаемой должности, «ФедералПресс» стали известны имена предполагаемого победителя и участников довыборов в гордуму Краснодара

Напомним, что мандат освободился в апреле этого года, когда депутаты проголосовали за сложение полномочий Георгия Стрельникова и Сергея Суслова из-за указанных недостоверных доходах за 2015 и 2016 года.

Выборы пройдут 9 сентября и затронут жителей 25-го избирательного округа, народным избранником на котором был Георгий Стрельников. Сергей Суслов избирался по списочной части, его место до настоящего времени остается свободным.

Первое место

Уже сейчас многие политологи считают Андрея Анашкина основным претендентом на получение мандата депутата гордумы. Эту же информацию «ФедералПресс» подтвердил и источник.

По его словам, на заместителя директора строительной фирмы «ЮгСтройИнвест» партия власти делает основную ставку. Отметим, что Андрей Анашкин достаточно часто комментирует участие компании в жизни Краснодара. А сама компания «ЮСИ» неоднократно участвовала в строительстве социальных объектов, что, по мнению источника, может положительно сказаться на определенных решениях в выборный сезон.

«Депутатом ему быть всего два года. Но с политической точки зрения, этот срок — отличная возможность показать себя и остаться в следующем составе думы . При этом он чуть ли не единственный, кто может профинансировать агитационную компанию», — прокомментировал источник «ФедералПресс».

От редакции «ФедералПресс» отметим, что Андрей Анашкин сейчас участвует в праймериз «Единой России»

Второе место

Не так много из всех желающих принять участие в выборах могут позволить себе оплатить агитационную компанию. Особенно сложна и затратна она для самовыдвиженцев, которые, по словам источника, тоже обязательно будут принимать участие в предвыборных страстях.

«Будет несколько человек-спойлеров. Для чего? Например, среди кандидатов будет Анастасия Боронникова, которую активно продвигает движение «Помоги Городу» в качестве «народного кандидата», — рассказал источник.

По его словам, уроженка Перми может занять максимум второе место. Несмотря на активность в округе, не всеми жителями она воспринимается однозначно. Источник подчеркнул, что возникали определенные споры, связанные с застройщиками и движением «Помоги Городу». При этом были затронуты интересы весьма влиятельных на Кубани людей. Сама возможный кандидат сейчас активно продвигает именно тему работы со строительством. Например, Анастасия Боронникова выступала против строительства завода ПВХ, который собирались расположить в хуторе Ленина.

«Не факт, что ей удастся юридически верно собрать подписи и все необходимые документы, если ее не поддержит какая-нибудь из партий, что вряд ли. Впрочем, второе место Анастасия Боронникова может разделить с кандидатом от КПРФ , если партия решит его выставить», — отметил источник.

Редакция «ФедералПресс» получила от Анастасии Боронниковой подтверждение информации о желании принять участие в выборах 9 сентября.

«Помоги Городу» действительно делегирует Анастасию Боронникову в гордуму столицы Кубани, — рассказывает член общественного движения Виталий Солонченко. — Мы решили поддержать ее как лидера инициативной группы хутора Ленина. Одна из наших стратегических задач — сформировать в городе сеть успешно функционирующих и взаимодействующих с друг другом территориальных сообществ, у которых были бы работоспособные лидеры. Боронникова вполне подходит под это описание. Кроме того, считаем, что в гордуме Краснодара также должны заседать представители конкретных территорий. Поэтому мы окажем Анастасии широкую поддержку».

Третье место

«Коммунисты традиционно участвуют в выборах, а в последнее время очень активно работают с обманутыми дольщиками», — отметил источник.

По имеющейся у «ФедералПресс» информации, КПРФ пока не решила кто именно будет представлять коммунистов на выборах 9 сентября и будет ли такой человек вообще.

«У дольщиков сейчас новый миссия — вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко . Его работа в проблемными строительными объектами дает свои результаты, отбирая голоса у КПРФ», — отметил источник.

Он напомнил выборы президента, в рамках подготовки к которой и продвижению Павла Грудинина КПРФ выступала с достаточно жесткими заявлениями. А Сергей Удальцов , который в апреле посетил Кубань, заявил, что его пригласили коммунисты.

«Такие события не забываются. Даже если КПРФ выдвинет кандидата, то он будет, скорее всего, третьим, чтобы не обидеть «Помоги Городу», которые будут вести достаточно агрессивную компанию. Итог. Андрей Анашкин — первый. Анастасия Боронникова — вторая. Кандидат от КПРФ, если он будет, станет третьим», — подытожил источник редакции «ФедералПресс».

Кто еще?

Ранее появлялась информация о том, что член Общественной палаты Краснодара Алексей Тодоренко может стать одним из кандидатов в депутаты городской думы.

Общественник, который год назад принимал участие в праймериз ЕР в заксобрание, прокомментировал редакции «ФедералПресс» эти слухи, не подтвердив, но и не опровергнув свое выдвижение.

«Мы сейчас с командой думаем, оцениваем шансы. Итогового решения я пока не принял. Время пока позволяет оценить обстановку», — прокомментировал Алексей Тодоренко.