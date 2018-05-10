В Совете Федерации предложили снять ограничения на количество начисляемых пенсионных баллов в год

«На сегодняшний день законом предусмотрено, что общее количество баллов за год не может быть больше 10. Но эти 10 баллов можно будет получить только с 2021 г., так как в этом году максимальное количество пенсионных баллов за год составляет 8,7 баллов», — сказала Е. Бибикова.

Согласно действующему законодательству, за каждый год трудовой деятельности гражданина, при условии начисления работодателями или им лично уплаченных страховых взносов, на обязательное пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в виде пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов за год в 2018 г. составляет — 8,7 баллов, с 2021 г. — 10 баллов.

«Это ограничение введено, и оно как раз работает на то, чтобы выравнивать пенсии. То есть и у тех, кто получает много, и у тех, кто получает мало, выравниваются пенсии. Этого быть не должно, потому что пенсия — это то, что человек заработал. Речь идет о том, что на количество баллов нужно снимать ограничения», — заявила Е. Бибикова.

Также, по ее словам, необходимо снять ограничения перерасчета пенсий для работающих пенсионеров.

Е. Бибикова пояснила, что до 2015 г., если пенсионер работал ежегодно, то к 1 августа все страховые платежи были использованы для перерасчета пенсии. При этом, чем больше была зарплата, тем больше были отчисления, и тем больше была корректировка, то есть увеличение страховой части трудовой пенсии.

«С 2015 г. была введена норма, согласно которой, где бы пенсионер не работал, какую бы зарплату он не получал, при корректировке, ему больше трех баллов не начисляют. Поэтому мы и говорим, что, на мой взгляд, это несправедливо, и мы в комитете (комитете СФ по социальной политике — прим. Агенства «Москва») эту тему обсуждали. Эту норму необходимо пересматривать, три балла это не соответствует сущности страхового законодательства», — подытожила парламентарий.