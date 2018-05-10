Яркий Юпитер смогут наблюдать москвичи с мая по июль

Яркую планету Юпитер можно будет наблюдать в небе над Москвой с мая по июль. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Начался наилучший период наблюдений Юпитера. 9 мая 2018 г. в 4:00 по московскому времени Юпитер прошел точку противостояния с Солнцем и стал третьим ярким объектом на ночном небе после Луны и Венеры», — говорится в сообщении.

В планетарии рассказали, что в мае-июле Юпитер располагается в созвездии Весы, он, как яркая звезда, виден невооруженным глазом над юго-восточным горизонтом сразу после захода Солнца всю ночь до утра. Обладатели телескопа могут разглядеть и его самые яркие спутники — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, которые быстро меняют свое положение относительно Юпитера и друг относительно друга.

«В Московском планетарии ждут установившуюся ясную и теплую погоду для проведения вечерних астрономических наблюдений, где горожанам покажут Луну, Юпитер, Венеру и другие видимые небесные тела», — отметили в пресс-службе.