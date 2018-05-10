Макрон отбирает евро у Меркель 

Президент Франции Эммануэль Макрон получил международную премию имени Карла Великого за 2018 год, которая присуждается с 1950 года за вклад в создание нового образа Европы для будущих поколений.
Макрон стал 60-м лауреатом премии. В 2017 году награду вручили британскому историку Гартону-Эшу, в 2016-м году её получил папа Римский Франциск. Обер-бургомистр Ахена Марсель Филипп, вручая премию французскому лидеру, назвал молодого президента Пятой республики самым крупным «генератором импульсов» в сегодняшней Европе.
Комитет старейшей и одной из престижнейших международных премий отметил приверженность французского президента идее европейской сплочённости и его решительную борьбу «против национализма и изоляционизма, направленную на преодоление европейского кризиса», отмечает DW. Французский лидер произвёл впечатление на комитет своим «видением новой Европы и восстановлением европейского проекта». В своей речи члены комитета назвали Макрона «главой государства с претензией на европейское руководство», пишет Reuters. Предыдущим французским президентом, получившим награду, был Франсуа Миттеран: он стал лауреатом премии совместно с главой ФРГ Гельмутом Колем в 1988 году.
Церемония награждения по традиции состоялась в прославленном Карлом Великом городе Ахен в праздник Вознесения Господня, который в католической церкви в этом году выпал на 10 мая. Здесь же прошла трёхсторонняя встреча Макрона с канцлером Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко.
Global Look Press/dpa/Ina Fassbender
«Европа не должна остаться неоконченной симфонией вчерашнего дня, мы должны написать новую партитуру», — заявил Макрон. В связи с решением президента США Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном, он заметил, что перед Европой стоит задача установить мир и стабильность на Ближнем Востоке. «Нам нельзя просто мириться с чем-то, нам нужен европейский суверенитет», — указал президент Пятой республики. Одновременно он предупредил об угрозе тенденций к расколу и националистических движений в Европе. По словам Макрона, в прошлом уже поступали «тревожные сигналы» в виде Brexit и результатов выборов в Италии, Венгрии и Польше. «Я верю в более сильную Зону Евро и более глубокую интеграцию», — заключил французский лидер.
Европейские СМИ довольно позитивно отнеслись к награждению Макрона, но нашлось место и критике. Как и в случае с Бараком Обамой, получившим Нобелевскую премию мира в начале своего президентства, возможно, Charlemagne Prize (премия имени Карла Великого) должна быть зарезервирована для тех, у кого есть реальный успех в ЕС, а не только обещание для всей Европы, которое никогда не будет исполнено. Так раскритиковал награждение Макрона в колонке для The Independent бывший министр по делам Европы в правительстве Тони Блэра Денис Макшейн.
Ангела Меркель, которая получила премию в 2008 году, в своей поздравительной речи назвала Макрона страстным защитником европейской демократии в трудные времена. «Время показывает, что ценности свободы — хрупкая вещь. Необходимо противостоять авторитарным тенденциям. Эммануэль Макрон вызывает чувство воодушевления к Европе», — сказала она. Щедрая в своей похвале Меркель тем не менее оказывается самым большим препятствием для амбиций французского президента в деле более политически и экономически интегрированной Европы, замечает Reuters.
Global Look Press/dpa/Ina Fassbender
Два лидера продолжают продвигать общие инициативы в области миграции, обороны и безопасности, однако «вежливо расходятся во мнениях относительно экономики и финансов». Правительство ФРГ до сих пор не дало конкретных ответов на предложения Макрона по реформированию Европы. Меркель скептически относится к идее президента Франции об общем бюджете ЕС и создании должности министра финансов союза, однако обещала, что уже к июню будут разработаны совместные инициативы, и «еврозона станет сильнее благодаря более тесному сотрудничеству».
На волне усиления евроскептических настроений, угрожающих единству Евросоюза, два «локомотива» ЕС — Берлин и Париж — выражают желание усилить франко-германский тандем, писал ранее портал News.ru. Следуя примеру Шарля де Голля и Конрада Аденауэра, подписавших 22 января 1963 года исторический примирительный договор о возобновлении франко-немецкой дружбы, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель взяли на себя обязательство о новом европейском рывке, объявив о решении обновить Елисейский договор в соответствии с вызовами XXI века.