Макрон отбирает евро у Меркель

Макрон стал 60-м лауреатом премии. В 2017 году награду вручили британскому историку Гартону-Эшу, в 2016-м году её получил папа Римский Франциск . Обер-бургомистр Ахена Марсель Филипп, вручая премию французскому лидеру, назвал молодого президента Пятой республики самым крупным «генератором импульсов» в сегодняшней Европе.

Комитет старейшей и одной из престижнейших международных премий отметил приверженность французского президента идее европейской сплочённости и его решительную борьбу «против национализма и изоляционизма, направленную на преодоление европейского кризиса», отмечает DW. Французский лидер произвёл впечатление на комитет своим «видением новой Европы и восстановлением европейского проекта». В своей речи члены комитета назвали Макрона «главой государства с претензией на европейское руководство», пишет Reuters . Предыдущим французским президентом, получившим награду, был Франсуа Миттеран : он стал лауреатом премии совместно с главой ФРГ Гельмутом Колем в 1988 году.

Global Look Press/ dpa /Ina Fassbender

Венгрии и «Европа не должна остаться неоконченной симфонией вчерашнего дня, мы должны написать новую партитуру», — заявил Макрон. В связи с решением президента США Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном , он заметил, что перед Европой стоит задача установить мир и стабильность на Ближнем Востоке. «Нам нельзя просто мириться с чем-то, нам нужен европейский суверенитет», — указал президент Пятой республики. Одновременно он предупредил об угрозе тенденций к расколу и националистических движений в Европе. По словам Макрона, в прошлом уже поступали «тревожные сигналы» в виде Brexit и результатов выборов в Италии Польше . «Я верю в более сильную Зону Евро и более глубокую интеграцию», — заключил французский лидер.

Денис Макшейн. Европейские СМИ довольно позитивно отнеслись к награждению Макрона, но нашлось место и критике. Как и в случае с Бараком Обамой , получившим Нобелевскую премию мира в начале своего президентства, возможно, Charlemagne Prize (премия имени Карла Великого) должна быть зарезервирована для тех, у кого есть реальный успех в ЕС , а не только обещание для всей Европы, которое никогда не будет исполнено. Так раскритиковал награждение Макрона в колонке для The Independent бывший министр по делам Европы в правительстве Тони Блэра

Ангела Меркель , которая получила премию в 2008 году, в своей поздравительной речи назвала Макрона страстным защитником европейской демократии в трудные времена. «Время показывает, что ценности свободы — хрупкая вещь. Необходимо противостоять авторитарным тенденциям. Эммануэль Макрон вызывает чувство воодушевления к Европе», — сказала она. Щедрая в своей похвале Меркель тем не менее оказывается самым большим препятствием для амбиций французского президента в деле более политически и экономически интегрированной Европы, замечает Reuters.

Global Look Press/dpa/Ina Fassbender

Два лидера продолжают продвигать общие инициативы в области миграции, обороны и безопасности, однако «вежливо расходятся во мнениях относительно экономики и финансов». Правительство ФРГ до сих пор не дало конкретных ответов на предложения Макрона по реформированию Европы. Меркель скептически относится к идее президента Франции об общем бюджете ЕС и создании должности министра финансов союза, однако обещала, что уже к июню будут разработаны совместные инициативы, и «еврозона станет сильнее благодаря более тесному сотрудничеству».