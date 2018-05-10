В Екатеринбурге приступили к реставрации исторических объектов к ЧМ-2018

Екатеринбурге к Чемпионату мира по футболу начали реставрировать исторические объекты. Одним из них стал дом купцов Ижболдиных, об этом сообщает в четверг, 10 мая, «АиФ-Урал»

Рабочие начали обновлять дом купцов Ижболдиных на Ленина, 22а. Возле здания уже появились строительные леса, которые закрыли огромными баннерами. На полотнах обозначено, что ведется «выполнение работ по ремонту фасадов и кровель зданий, находящихся на основном маршруте следования клиентских групп FIFA, в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

Еще в марте распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области занималась поиском подрядчика, который займется выполнением работ. Согласно документации, максимальная стоимость контракта составляла чуть больше 2 млн рублей.

Рабочим предстоит заменить штукатурку и окрасить фасад в бежевый цвет, выделив отдельные части белым. Кроме того, на здании будут заменены водосточные трубы и восстановлены утерянные декоративные детали.

В разное время в здании располагались поликлиника Пермской железной дороги, детская больница Свердловской железной дороги, стоматологическая поликлиника. Отметим, что сейчас второй этаж здания занимает редакция «АиФ-Урал».