В Иркутске проверят спортивную подготовку допризывной молодежи

Иркутске в спортивном комплексе ЦСКА (ул. Пискунова, 146) 12 мая пройдет областной этап Всероссийской спартакиады молодежи России допризывного возраста. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подали восемь команд, в составе которых входят подростки 15-17 лет, из Иркутска, Черемхово , Тулуна, Зимы, Иркутского, Осинского, Аларского, Эхирит-Булагатского районов.

Командам предстоит продемонстрировать свои умения и навыки в оказании первой медицинской помощи, строевой подготовке, надевании общевойскового защитного комплекса, а также в военизированной эстафете, которая включает в себя разборку и сборку автомата, стрельбу из пневматического оружия, переноску раненого на носилках.

Кроме того, в программу мероприятия включены следующие виды: бег на 100 метров, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, метание гранаты и прыжки в длину с места. Все результаты этих состязаний пойдут в зачет выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Областной этап Всероссийской спартакиады молодежи России допризывного возраста проводится с целью улучшения физической и технической подготовленности молодежи допризывного возраста, повышения престижа военной службы у подрастающего поколения, совершенствования навыков действий в экстремальных ситуациях.