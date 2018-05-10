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В Иркутске проверят спортивную подготовку допризывной молодежи
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В Иркутске проверят спортивную подготовку допризывной молодежи 

Советский спорт 1 час назад
В Иркутске в спортивном комплексе ЦСКА (ул. Пискунова, 146) 12 мая пройдет областной этап Всероссийской спартакиады молодежи России допризывного возраста. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подали восемь команд, в составе которых входят подростки 15-17 лет, из Иркутска, Черемхово, Тулуна, Зимы, Иркутского, Осинского, Аларского, Эхирит-Булагатского районов.
Командам предстоит продемонстрировать свои умения и навыки в оказании первой медицинской помощи, строевой подготовке, надевании общевойскового защитного комплекса, а также в военизированной эстафете, которая включает в себя разборку и сборку автомата, стрельбу из пневматического оружия, переноску раненого на носилках.
Кроме того, в программу мероприятия включены следующие виды: бег на 100 метров, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, метание гранаты и прыжки в длину с места. Все результаты этих состязаний пойдут в зачет выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Областной этап Всероссийской спартакиады молодежи России допризывного возраста проводится с целью улучшения физической и технической подготовленности молодежи допризывного возраста, повышения престижа военной службы у подрастающего поколения, совершенствования навыков действий в экстремальных ситуациях.
Организаторами спартакиады выступают министерство спорта Приангарья, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» и Центр ФАУ МО РФ ЦСКА.
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