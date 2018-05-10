Более тонны осетра изъято у преступной группировки, скупавшей рыбу у браконьеров

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи изъяли у трех нарушителей более тонны осетра, скупленного у браконьеров. Злоумышленники перерабатывали и сбывали незаконно добытую рыбу на рынках.

— Следствием установлено, что участники организованной преступной группы незаконно приобретали у браконьеров рыбу осетровых пород, после чего в подпольном цеху перерабатывали ее, а затем сбывали через арендованную торговую точку на рынке «Селенские Исады», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данному факту возбуждено уголовное дело. Во время обысков у подозреваемых изъято более тонны замороженной и копченой рыбы осетровых пород. На данный момент сотрудники следственного комитета Астраханской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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