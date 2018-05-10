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Отец Неймара попросил агента подыскать новый клуб для сына
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Отец Неймара попросил агента подыскать новый клуб для сына 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Отец форварда ПСЖ Неймара попросил известного агента Пини Захави подыскать новый клуб для своего сына, информирует Liberation.
Так, по сведениям издания, такую просьбу Неймар да Силва Сантос озвучил агенту на их встрече, которая состоялась в конце апреля. В частности, он попросил Захави выйти на контакт с ведущими клубами планеты, которые были бы заинтересованы в подписании его сына.
В то же время sport.es, не исключает, что распространением этой информации окружение Неймара желает выбить для бразильца новый контракт в ПСЖ.
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