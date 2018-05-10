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Ростов и Краснодарский край соединят дополнительные электрички
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Ростов и Краснодарский край соединят дополнительные электрички 

Ростовские Вести 1 час назад
Северокавказская железная дорога вводит дополнительные пригородные поезда, связывающие Ростовскую область с Краснодарским краем. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Так, с 19 мая по 30 сентября 2018 года будут назначены дополнительные электрички для курсирования по субботам и воскресеньям. №6240/6239 «Ростов — Орловка-Кубанская». Этот электропоезд отправится из Ростова-на-Дону в 06:46 и прибудет на станцию Орловка-Кубанская в 08:32. Другой пригородный поезд №6190/6189 «Орловка-Кубанская — Ростов», отправлением из Орловки-Кубанской в 11:12 и прибытием на пригородный вокзал Ростова в 13:02.
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