Ростов и Краснодарский край соединят дополнительные электрички 

Северокавказская железная дорога вводит дополнительные пригородные поезда, связывающие Ростовскую область с Краснодарским краем. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Так, с 19 мая по 30 сентября 2018 года будут назначены дополнительные электрички для курсирования по субботам и воскресеньям. №6240/6239 «Ростов — Орловка-Кубанская». Этот электропоезд отправится из Ростова-на-Дону в 06:46 и прибудет на станцию Орловка-Кубанская в 08:32. Другой пригородный поезд №6190/6189 «Орловка-Кубанская — Ростов», отправлением из Орловки-Кубанской в 11:12 и прибытием на пригородный вокзал Ростова в 13:02.