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Реконструкцию складского комплекса в Протвине завершат во II квартале 2019 года
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Реконструкцию складского комплекса в Протвине завершат во II квартале 2019 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Монтажные работы и благоустройство территории происходят в рамках реконструкции производственно-складского здания в городском округе Протвино, планируемый срок завершения работ — II квартал следующего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу оборудования и благоустройству территории. Возведение комплекса ведется в соответствии с графиком работ. Планируемый срок завершения работ — II квартал 2019 года», — сообщил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
Проект предусматривает реконструкцию двух рядом стоящих одноэтажных корпусов, корпуса которых объединяются в одно здание с надстройкой второго и третьего этажей, будет проведена внутренняя перепланировка. Кроме этого, предполагается устройство подъемного оборудования, лестничных клеток, установка необходимого технологического и инженерного оборудования.
В здании формируются два технологических корпуса, предназначенных для выпуска разных видов продукции. Один корпус предназначен для выпуска сырокопченых колбас, второй — для производства полуфабрикатов.
Технологические процессы и компоновочное решение запроектировали таким образом, чтобы пути транспортировки сырья и полуфабрикатов не пересекались с путями транспортирования готовых изделий. Помещения для производства и хранения пищевой и технической продукции изолировали друг от друга.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит очередную проверку хода реконструкции производственно-складского здания, расположенного на улице Железнодорожная в городском округе Протвино. Общая площадь объекта — 26,5 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Проверка на объекте завершится 4 июня. Строительство осуществляется за счет собственных средств. Застройщиком выступает ОАО «Михайловская Слобода».
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