Реконструкцию производственно-складского здания в Протвино планируют завершить во II квартале 2019 г.

Работы по реконструкции производственно-складского здания в Протвино планируется завершить во II квартале 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит очередную проверку хода реконструкции производственно-складского здания, расположенного на ул. Железнодорожная в Протвино. Планируемый срок завершения работ — II квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь объекта составит 26 тыс. 515 кв. м. Проектом предусмотрена реконструкция двух существующих рядом стоящих одноэтажных корпусов. В ходе реконструкции корпуса объединят в одно здание с надстройкой второго и третьего этажей, будет проведена внутренняя перепланировка. Кроме этого, предполагается устройство подъемного оборудования, лестничных клеток, установка необходимого технологического и инженерного оборудования.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу оборудования и благоустройству территории. Возведение комплекса ведется в соответствии с графиком работ», — добавил А. Гарибян.

Как пояснили в пресс-службе, в здании формируются два технологических корпуса, предназначенных для выпуска разных видов продукции. Один корпус предназначен для выпуска сырокопченых колбас, второй — для производства полуфабрикатов. Технологические процессы и компоновочное решение запроектированы таким образом, чтобы пути транспортировки сырья, полуфабрикатов и готовых изделий не пересекались. Помещения для производства и хранения пищевой и технической продукции изолированы друг от друга.

Проверка на объекте завершится 4 июня. Строительство осуществляется за счет собственных средств. Застройщиком выступает ОАО «Михайловская слобода».